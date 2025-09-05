Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор

Путин заявил о заинтересованности иностранного бизнеса в Трансарктическом коридоре
Россия будет активно развивать Трансарктический транспортный коридор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что интерес к данному маршруту со стороны российских и иностранных компаний заметно усилился.

«Мы будем развивать Трансарктический коридор. <...> Мы пришли к выводу, что нужно <...> чтобы эта артерия действовала в комплексе со всеми прилегающими к северному морскому пути территориями с их возможностями», — заявил Президент. Он добавил, что коридор должен работать на благо экономики страны и открывать новые перспективы для российских предпринимателей. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Путин пояснил, что развитие Трансарктического коридора позволит использовать транспортный потенциал сибирских рек и расширить возможности логистики для бизнеса. По словам главы государства, в ближайшие годы России предстоит перейти к круглогодичной эксплуатации этого стратегически важного направления.

Трансарктический коридор представляет собой транспортный маршрут, проходящий через северные моря и соединяющий западную и восточную части России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Его основная задача заключается в объединении ключевых мировых промышленных, сельскохозяйственных и энергетических центров, а также потребительских рынков посредством более краткого, безопасного и экономически целесообразного направления.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой мероприятия стало международное сотрудничество для поддержания мира и процветания на Дальнем Востоке.

URA.RU ведет прямую трансляцию выступления президента. Присоединиться к ней можно в «ВКонтакте».

