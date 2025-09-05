Россия собрала рекордный объем урожая зерна

В России собрано 100 миллионов тонн зерна нового урожая. Об этом рассказали в Минсельхозе.
«На сегодняшний день собрано уже 100 млн тонн зерна нового урожая», — передает сообщение Минсельхоза «Интерфакс». Там добавили, что этот показатель на 7 миллионов тонн превышает результат прошлого года на аналогичную дату. Уточняется, что уборочная кампания находится в активной фазе, при этом уже обмолочено около 30 миллионов гектаров, что составляет 65% от всех запланированных площадей.
В ведомстве отметили значительный рост урожайности зерновых культур, который увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом и достиг 33,7 центнера с гектара. Особенно подчеркивается повышение урожайности пшеницы на 10% и ячменя на 17%. По мнению специалистов, такие показатели достигнуты благодаря использованию качественных семян, грамотному применению удобрений и средств защиты растений, а также повышению технологичности сельскохозяйственного производства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.