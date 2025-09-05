Тюменская суррогатная мать не хочет отдавать больного ребенка «родителям» из Екатеринбурга

Тюменская суррогатная мать, отказывается отдать ребенка после рождения, биологическим родителям из Екатеринбурга. Речь идет о пятом малыше, вынашиваемом женщиной для других родителей. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU адвокат одной из сторон конфликта, пожелавший остаться анонимным.
«Ко мне обратилась клиентка. Она уже шесть лет является суррогатной матерью, вынашивая малышей для семей, которые не могут иметь собственных детей по медицинским причинам. Четыре ребенка были благополучно переданы, и их воспитывают в хороших семьях. Однако, возникли сложности с последним — пятым плодом. Он развивается с некоторыми отклонениями, существует угроза рождения ребенка с нарушениями здоровья. В связи с этим суррогатная мать хочет расторгнуть договор и оставить ребенка у себя» — сообщил адвокат.
Несмотря на выявленные патологии плода, биологические родители из Екатеринбурга настаивают на передаче им ребенка и даже готовы увеличить денежную компенсацию суррогатной матери. Адвокат отмечает, что судебная практика по подобным делам крайне немногочисленна. Иск подан в Екатеринбургский районный суд и рассматривается в закрытом режиме.
«Шансы на выигрыш суррогатной матери пока оценить сложно, — признался адвокат. — Существует прецедент, когда звездный адвокат Добровинский добился оставления ребенка суррогатной матери. Надеемся, что и в этом случае получится.» По словам юриста, основанием для решения суда в пользу суррогатной матери может стать информация о психическом или физическом нездоровье ребенка, выявленная до его рождения.
Ранее мы писали об откровениях тюменки, которая хотела стать суррогатной матерью. Чаще всего в месяц девушки получают от 40 тысяч рублей, а после родов — миллион.
