Синоптик пообещал пермякам теплые выходные

Пермский синоптик Симакин: пермяков ждет потепление в выходные
Температура воздуха установится на уровне от +17 до +22 градусов
Начиная с 5 сентября жители Пермского края смогут ощутить улучшение погоды, которое сохранится вплоть до начала следующей недели. Причиной подобных изменений станет смена воздушных масс, проходящая над территорией края. Об этом URA.RU рассказали в Пермском Политехе. 

«В пятницу, 5 сентября, влияние холодного циклона на регион ослабнет, и Пермский край окажется под воздействием обширного антициклона, центр которого расположен над Архангельской областью. В результате температура воздуха в дневные часы установится на отметках от +17 до +22 градусов, ночные значения составят от +6 до +11 градусов. Ожидается северное направление ветра, а на большей части региона осадков не прогнозируется. Небольшие дожди возможны лишь в воскресенье, 7 сентября, на востоке Пермского края», — отметил специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.

Кроме того, Симакин предупредил о вероятности образования ночных туманов в связи с радиационным охлаждением земной поверхности, что обусловлено понижением температуры воздуха у земли. В этой связи автомобилистам рекомендуется учитывать возможное ухудшение видимости при планировании поездок.

Действие антициклона окажет положительное влияние и на общее состояние атмосферы: облачность уменьшится, осадки прекратятся, а солнечная погода позволит жителям проводить больше времени на свежем воздухе. Вместе с тем синоптик советуют одеваться по погоде, принимая во внимание возможное понижение температуры из-за северного ветра.

