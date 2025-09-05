В Пермском крае стартовало бесплатное обучение на управленцев среди участников СВО. Фото

Махонин встретился с участниками образовательной программы «Герои Прикамья»
Обучение по государственному и муниципальному управлению в 2025 году пройдут 64 кандидата
Обучение по государственному и муниципальному управлению в 2025 году пройдут 64 кандидата

В Пермском крае 5 сентября началась образовательная программа для участников СВО под названием «Герои Прикамья». В преддверии старта проекта губернатор региона Дмитрий Махонин встретился с военнослужащими на площадке выставки «Мы защищаем свой родной дом». В обсуждении также приняли участие дважды награжденный орденом Мужества, подполковник, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Урюпин, проректор Президентской академии Александр Ефремов, директор Пермского филиала Президентской Академии Игорь Орлов, а также общественники.

«Сегодня мы запускаем обучение по программе „Герои Прикамья“ по поручению Президента России. У каждого из вас — ценный жизненный опыт и особые личные качества. Будущее региона зависит от вашей энергии и стремления к развитию. Желаю успехов в учебе: применяйте полученные знания на благо Пермского края. Для наставников, в том числе и для меня, это также важный образовательный процесс. Мы будем учиться у вас, перенимать ваш опыт и навыки. Программа рассчитана на совместную работу, важную как для слушателей, так и для преподавателей», — отметил глава региона.

Александр Ефремов подчеркнул, что целью программы является привлечение участников СВО к работе в органах исполнительной и законодательной власти на государственном и муниципальном уровнях. Подобные инициативы реализуются во многих субъектах Российской Федерации — в 65 регионах их осуществляет президентская академия.

Игорь Орлов добавил, что программа предусматривает интенсивное обучение с упором на практические навыки. Слушатели получат новые знания, уникальный опыт и современные компетенции благодаря преподавателям нашего филиала и приглашенным экспертам из Москвы. Для обучения будут применяться передовые образовательные методики.

По итогам конкурсного отбора обучение по государственному и муниципальному управлению в 2025 году пройдут 64 кандидата на базе РАНХиГС. Дополнительно сформирован резерв участников из числа находящихся сейчас в зоне проведения спецоперации: после возвращения они смогут присоединиться к программе — в резерв зачислено 35 человек.

Программа профессиональной переподготовки рассчитана на 500 часов. В рамках обучения участники познакомятся с системой государственного управления, основами экономики и финансов, современными управленческими технологиями, а также погрузятся в реальные экономические, политические и социальные процессы региона. Для слушателей предусмотрены тренинги по развитию управленческих компетенций и личной эффективности.

Выпускники, успешно завершившие обучение и стажировку, а также защитившие итоговую работу, получат предложения занять руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти, системе образования, патриотического воспитания молодежи и государственных компаниях. В регионе продолжается формирование кадрового резерва на управленческие позиции.

