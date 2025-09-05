Бойфренд актрисы Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание за наркотики

Артем Филипенко, парень задержанной модели Аглаи Тарасовой, прокомментировал ситуацию с ее арестом. По его словам, он узнал о произошедшем только утром и до сих пор не понимает причин задержания.
«Вот представляете, я сам проснулся и сейчас это увидел. Я не понимаю, че происходит», — заявил Филипенко корреспонденту URA.RU.
Информация о романе Тарасовой и Филипенко появилась летом. Пара регулярно появлялась вместе на публичных мероприятиях. На церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров Филипенко публично поцеловал Аглаю в щеку, на что девушка ответила улыбкой.
Ранее у российской актрисы Аглаи Тарасовой, известной по роли в сериале «Интерны», обнаружили запрещенные вещества при досмотре в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает Mash, у нее обнаружили вейп, заправленный гашишным маслом.
