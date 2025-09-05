В Подмосковье рухнул самолет, погиб пилот

Легкомоторный самолет марки «Авиатика» рухнул на землю (архивное фото)
Легкомоторный самолет марки «Авиатика» рухнул на землю (архивное фото)

В городском округе Луховицы Московской области разбился легкомоторный самолет. Предварительно, в результате крушения погиб пилот воздушного судна.

Как передает РИА Новости, легкомоторный самолет марки «Авиатика» рухнул на землю возле деревни Ильясово под Луховицами. На месте происшествия работают экстренные службы. В результате крушения, предварительно, погиб пилот.

