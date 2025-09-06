06 сентября 2025
05 сентября 2025

Дорогое удовольствие: сколько стоит школьное путешествие по ХМАО на осенних каникулах

Школьникам ХМАО предлагают дорогущие туры на осенние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники ХМАО могут на каникулах полетать в аэротрубе
Школьники ХМАО могут на каникулах полетать в аэротрубе Фото:

В ХМАО школьные каникулы начнутся в конце октября и продлятся чуть больше недели. Для детей и родителей готовят как короткие поездки по округу, так и туры в другие регионы.

В компании «Югра-Трэвэл» URA.RU сообщили, что школьникам предлагают двухдневные туры в Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым и Югорск. Стоимость — около 10 тысяч рублей в день на человека. В цену входят переезд, питание, проживание и экскурсионная программа. В некоторых турах предусмотрены мастер-классы и посещение аквапарка.

В Сургуте центр «Наш мир» предлагает экскурсию на аэродром «Боровая» с полетом в аэротрубе. Цена зависит от группы: от 3 тысяч рублей при числе участников от 25 человек и от 4 тысяч — если 19 туристов. Транспорт до Сургута оплачивается отдельно. Для желающих доступен и полет на настоящем самолете — от 8 тысяч рублей, но до аэропорта нужно добираться самостоятельно.

Еще один вариант — поездка в Когалым. Здесь работают океанариум и аквапарк. Билет для взрослых (от 14 лет) стоит 1400 рублей в будни и 1800 в выходные. Для младших школьников цена — 800 и 1200 рублей соответственно.

Некоторые школы выбирают туры в Тобольск. Поездка на два дня с посещением Кремля и «Тюремного замка» обходится примерно в 13 тысяч рублей на человека из Сургута с учетом проезда. Экскурсии в Москву или Санкт-Петербург стоят от 12 тысяч рублей без учета дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что самым доступным вариантом для отдыха в сентябре для жителей ХМАО стала поездка на неделю в Красноярский край.  Средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО школьные каникулы начнутся в конце октября и продлятся чуть больше недели. Для детей и родителей готовят как короткие поездки по округу, так и туры в другие регионы. В компании «Югра-Трэвэл» URA.RU сообщили, что школьникам предлагают двухдневные туры в Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым и Югорск. Стоимость — около 10 тысяч рублей в день на человека. В цену входят переезд, питание, проживание и экскурсионная программа. В некоторых турах предусмотрены мастер-классы и посещение аквапарка. В Сургуте центр «Наш мир» предлагает экскурсию на аэродром «Боровая» с полетом в аэротрубе. Цена зависит от группы: от 3 тысяч рублей при числе участников от 25 человек и от 4 тысяч — если 19 туристов. Транспорт до Сургута оплачивается отдельно. Для желающих доступен и полет на настоящем самолете — от 8 тысяч рублей, но до аэропорта нужно добираться самостоятельно. Еще один вариант — поездка в Когалым. Здесь работают океанариум и аквапарк. Билет для взрослых (от 14 лет) стоит 1400 рублей в будни и 1800 в выходные. Для младших школьников цена — 800 и 1200 рублей соответственно. Некоторые школы выбирают туры в Тобольск. Поездка на два дня с посещением Кремля и «Тюремного замка» обходится примерно в 13 тысяч рублей на человека из Сургута с учетом проезда. Экскурсии в Москву или Санкт-Петербург стоят от 12 тысяч рублей без учета дороги. Ранее URA.RU сообщало, что самым доступным вариантом для отдыха в сентябре для жителей ХМАО стала поездка на неделю в Красноярский край.  Средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...