Аглая Тарасова заявила, что везла наркотики для больного родственника

Задержанная по подозрению в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова сделала заявление в суде. Звезда «Интернов» и «Беспринципных» сообщила, что провозила запрещенные вещества из-за диагноза одного из родственников.
«Диагноз одного из родственников заставил актрису Аглаю Тарасова провести запрещенные вещества», — передают «Известия». Артистка просила закрыть для прессы заседание по мере пресечения, но суд ей отказал.
Ранее Тарасову задержали в Домодедово. У нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Актрисе грозит до семи лет тюрьмы. Следствие просит в качестве меры пресечения назначить ей домашний арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.