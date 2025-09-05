Аглая Тарасова заявила, что везла наркотики для больного родственника

Аглая Тарасова заявила о диагнозе одного из родственников
Аглая Тарасова заявила о диагнозе одного из родственников Фото:
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Задержанная по подозрению в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова сделала заявление в суде. Звезда «Интернов» и «Беспринципных» сообщила, что провозила запрещенные вещества из-за диагноза одного из родственников.

«Диагноз одного из родственников заставил актрису Аглаю Тарасова провести запрещенные вещества», — передают «Известия». Артистка просила закрыть для прессы заседание по мере пресечения, но суд ей отказал. 

Ранее Тарасову задержали в Домодедово. У нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Актрисе грозит до семи лет тюрьмы. Следствие просит в качестве меры пресечения назначить ей домашний арест.

