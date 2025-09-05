Скандалы на выборах мэра Иркутского района привели к снятию кандидата

Кандидат в мэры Иркутского района Бушуев снят с выборов
Выборы мэра Иркутского района лишились главной интриги
Выборы мэра Иркутского района лишились главной интриги Фото:

Одна из самых напряженных кампаний-2025 по выборам мэра Иркутского района лишилась интриги. Основного соперника действующего мэра-единоросса сняли с выборов за неделю до голосования. Все из-за конфликта с руководством региона, сообщил инсайдер URA.RU. 

По данным источника агентства, накануне неофициальные спонсоры штаба Константина Бушуева, перешедшего из ЕР в КПРФ, вызывались в правительство Иркутской области. Там, на встрече с чиновниками из внутриполитического блока, их просили прекратить использовать черные технологии. Речь шла также о финансировании штаба кандидата-коммуниста. Присутствующие представители иркутского истеблишмента заявили, что не имеют отношения к Бушуеву и его предвыборной кампании, сообщил инсайдер. 

«Конечно, им никто не поверил. Связь, в том числе финансовая, прослеживается достаточно легко», — добавил собеседник агентства. 

Сразу после безрезультатной встречи на Бушуева поступил иск в суд от технического кандидата в мэры Иркутского района Михаила Торопова. Сегодня коммуниста сняли с выборов через суд по обвинениям в подкупе избирателей и нарушении авторских прав при использовании шрифтов на агитматериалах.

Бушуев сказал нам, что обвинения против него сфабрикованы. Он также подал ответный иск в адрес мэра Леонида Фролова, однако суд регистрацию единоросса отменять не стал. Сам Фролов посетовал, что за иском против него стоят политтехнологи снятого кандидата.

Жесткость политических модераторов связана с тем, что электоральная поддержка Бушуева в Иркутском районе могла перетечь в поддержку Сергея Левченко, кандидата в губернаторы от КПРФ. Это негативно скажется на итогах голосования за действующего главу региона Игоря Кобзева. Ряд наших собеседников полагает, что снятие Бушуева также сыграет против Фролова и Кобзева, так как подобное действие усиливает протестные настроения в районе. Итоги голосование могут оказаться непредсказуемыми. 

Кампания по выборам мэра Иркутского района сопровождалась массой «черных» избирательных технологий. Против Фролова были задействованы треш-блогеры, федеральные СМИ и представители Z-сообщества. Ожесточенная борьба элит за пост мэра объясняется высокой стоимостью земли в Иркутском районе, а также крупными инфраструктурными проектами. В ближайшее время на территории планируется масштабное строительство гостиничных комплексов и аэропорта.

