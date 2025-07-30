Борьба политэлит за Иркутский район нанесла ущерб «Единой России»

Выборы главы Иркутского района становятся все напряженнее и опаснее для «Единой России». Исключенный из партии Константин Бушуев, решивший составить конкуренцию действующему мэру Леониду Фролову, переходит в КПРФ. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из иркутского истеблишмента. Бушуев уже снялся с выборов, чтобы подать документы заново, но уже от другой партии.
Близкий к штабу Бушуева собеседник сказал, что так кандидат намерен задействовать ресурс «красных», исторически сильных в Иркутской области. Напомним, еще шесть лет назад регион возглавлял коммунист Сергей Левченко. В результате элитного конфликта важнейший муниципалитет области может перейти под контроль Компартии.
» Константин Бушуев написал заявление о снятии с выборов в качестве самовыдвиженца. Региональный пленум КПРФ готов выдвинуть его в мэры округа», — подтвердили информацию в предвыборном штабе.
Главными покровителями 27-летнего Бушуева называют одного из самых богатых депутатов заксобрания Антона Малышева, владеющего ритуальным агентством, главу холдинга «Байкальская виза» Ивана Матвеева, нескольких глав муниципалитетов. Ранее кандидата уже пытались переманить «Новые люди», однако сделка не состоялась.
Новая элитная группа Иркутска уже в следующем году попытается заполучить мандат в Госдуме от региона. Так считает политолог Дмитрий Еловский. «Основной риск этой ситуации для Иркутского района заключается в том, что может произойти не только полный раскол внутри районной элиты, но и серьезный внутренний конфликт уже среди региональных элит. Наихудший сценарий — если ситуацию не купировать быстро и жестко, группа, поддерживающая Константина Бушуева, почувствует уверенность и продолжит более активную политическую борьбу. Скорее всего, их дальнейшей целью станут выборы в Госдуму», — сказал эксперт.
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