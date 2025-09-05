Медведев: Финляндия, Норвегия, Польша и Балтия усиливают военную активность у РФ

Страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша наращивают военную активность вблизи российских границ. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на совещании после его инспекции российско-финской границы.
«Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша усиливают военную активность вблизи нашей территории», — заявил Медведев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российские дипломаты и президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует нападения на страны НАТО, а рост военной активности на границах связывают с действиями Запада и попытками оправдать увеличение военных расходов. Российские власти регулярно выражают обеспокоенность наращиванием присутствия НАТО у своих рубежей и призывают отказаться от дальнейшей милитаризации региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.