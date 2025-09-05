В Бельгии рассказали, что будет с Европой после конфискации российских активов

Возможная конфискация суверенных российских активов, замороженных в Европейском союзе (ЕС) из-за конфликта на Украине, может привести к серьезному снижению доверия к евро и нанести ущерб европейским торговым площадкам. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
«Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро», — отметил глава бельгийского МИД. Его слова передает агентство AFP. Министр подчеркнул, что если завтра активы могут быть конфискованы, то страны, вложившие средства в экономику Европы, предпочтут вывести их в более безопасные юрисдикции.
Дополнительно Максим Прево отметил, что Бельгия, на территории которой размещена значительная часть замороженных российских средств, не намерена брать на себя все возможные издержки и риски, связанные с их конфискацией. По данным СМИ, именно в бельгийских финансовых институтах хранятся крупнейшие объемы российских активов, попавших под санкции ЕС.
Ранее Бельгия уже выражала опасения по поводу конфискации российских активов, подчеркивая, что такой шаг может подорвать финансовую стабильность Европы и доверие к евро. Глава МИД Максим Прево отмечал, что активы должны оставаться замороженными до достижения компенсационных выплат со стороны Москвы, а также рассматриваться как инструмент давления в переговорном процессе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.