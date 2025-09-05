05 сентября 2025

Судно «Восход-50» отправили на ремонт в Ленобласть для запуска маршрута из Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидается, что работы по восстановлению завершатся к осени 2026 года
Ожидается, что работы по восстановлению завершатся к осени 2026 года Фото:

Пассажирское судно на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 отгрузили с Камского судоремонтного завода в Ленинградскую область, где его будут восстанавливать. Теплоход в дальнейшем будет курсировать по маршруту Пермь — Чайковский, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.

«Теплоход погрузили на трал, обмотали цепями и тросами и увезли в Ленинградскую область. Судно — отдельно, крылья — отдельно», — написано в telegram-канале ведомства.

По условию контракта, ремонт должны завершить через год. Ходовая часть, наружная обшивка и подводные крылья будут восстановлены. Планируется замена дверей и окон, а также обновление интерьера пассажирского салона, капитанской рубки, санитарных помещений, капитанской каюты, комнаты отдыха и буфета. Кроме того, будет осуществлена модернизация инженерных систем и монтаж оборудования для видеонаблюдения. Финальным этапом станет покраска судна в фирменные цвета Пермского края.

URA.RU уже рассказывало, что аукцион по поиску подрядчика объявили в конце июня. «Восход-50» построили в 1986 году. Судно рассчитано на перевозку 71 пассажира. В 2027-ом — судно начнет курсировать по речному маршруту Пермь — Чайковский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирское судно на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 отгрузили с Камского судоремонтного завода в Ленинградскую область, где его будут восстанавливать. Теплоход в дальнейшем будет курсировать по маршруту Пермь — Чайковский, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья. «Теплоход погрузили на трал, обмотали цепями и тросами и увезли в Ленинградскую область. Судно — отдельно, крылья — отдельно», — написано в telegram-канале ведомства. По условию контракта, ремонт должны завершить через год. Ходовая часть, наружная обшивка и подводные крылья будут восстановлены. Планируется замена дверей и окон, а также обновление интерьера пассажирского салона, капитанской рубки, санитарных помещений, капитанской каюты, комнаты отдыха и буфета. Кроме того, будет осуществлена модернизация инженерных систем и монтаж оборудования для видеонаблюдения. Финальным этапом станет покраска судна в фирменные цвета Пермского края. URA.RU уже рассказывало, что аукцион по поиску подрядчика объявили в конце июня. «Восход-50» построили в 1986 году. Судно рассчитано на перевозку 71 пассажира. В 2027-ом — судно начнет курсировать по речному маршруту Пермь — Чайковский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...