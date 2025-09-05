Пассажирское судно на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 отгрузили с Камского судоремонтного завода в Ленинградскую область, где его будут восстанавливать. Теплоход в дальнейшем будет курсировать по маршруту Пермь — Чайковский, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.
«Теплоход погрузили на трал, обмотали цепями и тросами и увезли в Ленинградскую область. Судно — отдельно, крылья — отдельно», — написано в telegram-канале ведомства.
По условию контракта, ремонт должны завершить через год. Ходовая часть, наружная обшивка и подводные крылья будут восстановлены. Планируется замена дверей и окон, а также обновление интерьера пассажирского салона, капитанской рубки, санитарных помещений, капитанской каюты, комнаты отдыха и буфета. Кроме того, будет осуществлена модернизация инженерных систем и монтаж оборудования для видеонаблюдения. Финальным этапом станет покраска судна в фирменные цвета Пермского края.
URA.RU уже рассказывало, что аукцион по поиску подрядчика объявили в конце июня. «Восход-50» построили в 1986 году. Судно рассчитано на перевозку 71 пассажира. В 2027-ом — судно начнет курсировать по речному маршруту Пермь — Чайковский.
