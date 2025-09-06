Вашингтон и Киев создали фонд для восстановления Украины

США и Украина учредили совместный Фонд для восстановления украинских городов. Об этом сообщило Министерство финансов США. Там отметили, что новый механизм позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной в восстановление страны, а также привлекать американские ресурсы и управленческие стандарты для создания благоприятного инвестиционного климата.
«Под руководством президента Дональда Трампа США и Украина создали Фонд, который позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной, способствуя ее восстановлению», — уточнила пресс-служба министерства на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, ключевая задача Фонда — поддержка экономического будущего Украины и обеспечение того, чтобы лица и компании, финансировавшие или снабжавшие «российскую военную машину», не получили выгоды от программ восстановления.
«Фонд поможет Украине построить обеспеченное и безопасное экономическое будущее, основанное на разумном макроэкономическом управлении и значительных иностранных инвестициях», — заявила госсекретарь США Бессент. Она подчеркнула, что инициатива открывает беспрецедентные возможности для Соединенных Штатов внести вклад в экономическое развитие Украины.
