Вашингтон и Киев создали фонд для восстановления Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под руководством Трампа создан фонд для восстановления Украины
Под руководством Трампа создан фонд для восстановления Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Украина учредили совместный Фонд для восстановления украинских городов. Об этом сообщило Министерство финансов США. Там отметили, что новый механизм позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной в восстановление страны, а также привлекать американские ресурсы и управленческие стандарты для создания благоприятного инвестиционного климата.

«Под руководством президента Дональда Трампа США и Украина создали Фонд, который позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной, способствуя ее восстановлению», — уточнила пресс-служба министерства на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, ключевая задача Фонда — поддержка экономического будущего Украины и обеспечение того, чтобы лица и компании, финансировавшие или снабжавшие «российскую военную машину», не получили выгоды от программ восстановления. 

«Фонд поможет Украине построить обеспеченное и безопасное экономическое будущее, основанное на разумном макроэкономическом управлении и значительных иностранных инвестициях», — заявила госсекретарь США Бессент. Она подчеркнула, что инициатива открывает беспрецедентные возможности для Соединенных Штатов внести вклад в экономическое развитие Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Украина учредили совместный Фонд для восстановления украинских городов. Об этом сообщило Министерство финансов США. Там отметили, что новый механизм позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной в восстановление страны, а также привлекать американские ресурсы и управленческие стандарты для создания благоприятного инвестиционного климата. «Под руководством президента Дональда Трампа США и Украина создали Фонд, который позволит Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной, способствуя ее восстановлению», — уточнила пресс-служба министерства на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, ключевая задача Фонда — поддержка экономического будущего Украины и обеспечение того, чтобы лица и компании, финансировавшие или снабжавшие «российскую военную машину», не получили выгоды от программ восстановления.  «Фонд поможет Украине построить обеспеченное и безопасное экономическое будущее, основанное на разумном макроэкономическом управлении и значительных иностранных инвестициях», — заявила госсекретарь США Бессент. Она подчеркнула, что инициатива открывает беспрецедентные возможности для Соединенных Штатов внести вклад в экономическое развитие Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...