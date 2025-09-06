В США раскрыли причину отказа Зеленского от приглашения Путина в Москву

Подполковник США Дэвис: Зеленский не поедет в Москву по рекомендации Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский отказался от поездки в Москву по рекомендации западных партнеров, считает Дэвис
Зеленский отказался от поездки в Москву по рекомендации западных партнеров, считает Дэвис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве под влиянием позиции европейских политиков. Такое мнение озвучил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется [на Украине]», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что такое поведение связано с рекомендациями западных партнеров, полагающих, что поездка в Москву может быть воспринята как слабость.

Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского провести личные переговоры в Москве по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Киев не комментировал публично причины отказа от визита. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как пишет "Царьград" сообщал, что "Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать". 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве под влиянием позиции европейских политиков. Такое мнение озвучил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. «Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется [на Украине]», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что такое поведение связано с рекомендациями западных партнеров, полагающих, что поездка в Москву может быть воспринята как слабость. Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского провести личные переговоры в Москве по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Киев не комментировал публично причины отказа от визита. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как пишет "Царьград" сообщал, что "Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать". 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...