В США раскрыли причину отказа Зеленского от приглашения Путина в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения российского лидера Владимира Путина провести переговоры в Москве под влиянием позиции европейских политиков. Такое мнение озвучил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется [на Украине]», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала. Он подчеркнул, что такое поведение связано с рекомендациями западных партнеров, полагающих, что поездка в Москву может быть воспринята как слабость.
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского провести личные переговоры в Москве по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Киев не комментировал публично причины отказа от визита. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как пишет "Царьград" сообщал, что "Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.