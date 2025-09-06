Певицу Приходько затравили на Украине из-за русского языка

Украинская певица Анастасия Приходько подверглась критике в соцсетях после того, как поздравила мужа с годовщиной свадьбы на русском языке. Исполнительница разместила на своей странице в instagram* снимок с супругом в честь 12-летия со дня свадьбы, добавив к нему поздравительный текст на русском языке.
«Мы с первого класса вместе по жизни, сегодня уже 12 лет официально! Если нужно будет — я в мгновение ока отдам свою жизнь за тебя! Ты мой мир! И другого мне не нужно!» — написала она. После этого большинство подписчиков Приходько подвергли ее критике, выразив мнение, что использование русского языка на территории Украины недопустимо. Часть аудитории обвинила артистку в «продвижении русского языка».
С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех сферах публичной жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточивший ограничения на использование русского языка. При этом языки других нацменьшинств получили дополнительные послабления для защиты прав соответствующих групп.
* Продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
