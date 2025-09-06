В Госдуме призвали национализировать все произведения иноагентов

Депутат Новичков предложил национализировать права иноагентов на книги и музыку
В случае запрета с произведениями можно будет ознакомиться в библиотеках , но открытые продажи должны быть прекращены
Член партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков предложил передать государству авторские права на книги, музыкальные произведения и постановки иностранных агентов либо запретить их публичную демонстрацию. Свое мнение он высказал на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Публичная демонстрация должна прекращаться. Или давайте национализируем эти объекты и будем дальше их использовать, но уже в интересах страны, в интересах общества, в интересах народа», — заявил депутат в интервью ТАСС. Он уточнил, что в случае запрета с произведениями можно будет ознакомиться в библиотеках с научными целями, но открытые продажи, реклама и издания должны быть прекращены.

Парламентарий также выступил против возможности разблокировки авторских отчислений для иноагентов после снятия с них статуса. Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 3-6 сентября, собрав более 8,4 тысячи участников из 75 стран.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий иностранным агентам заниматься образовательной деятельностью для взрослых и входить в органы управления госкорпораций. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

