Дмитриев уверен в способности Путина и Трампа предотвратить Третью мировую войну

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп смогут предотвратить Третью мировую войну. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — написал Дмитриев в соцсети X.
Свою публикацию Дмитриев сопроводил двумя фотографиями. На черно-белом снимке изображены Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, а на цветном — Владимир Путин и Дональд Трамп. Также в сообщении были добавлены значки, обозначающие российский и американский флаги, и голубь мира.
Ранее Дональд Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину заявлял, что риск начала Третьей мировой войны больше не актуален благодаря налаженному диалогу между лидерами России и США. Он отмечал, что взаимопонимание с Владимиром Путиным способствует снижению международной напряженности, а Белый дом подчеркивал стремление сохранить стратегическую стабильность в отношениях между странами.
