В Киеве вспыхнул пожар в здании правительства: что известно

В центре Киева утром 7 сентября вспыхнул масштабный пожар в здании кабинета министров Украины. По предварительным данным, огонь охватил только верхние этажи. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. На месте работают более 400 спасателей и вертолеты. Причины возгорания и возможные последствия пока устанавливаются. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
Утром 7 сентября в самом центре Киева, в Печерском районе, произошел крупный пожар в здании кабинета министров Украины. Информация о возгорании появилась в утренних сводках украинских СМИ, а также в telegram-канале телеканала «Общественное». По первым сообщениям, густой дым был виден из разных частей города, в самом правительственном квартале наблюдалось сильное задымление.
Пожар начался на верхних этажах здания правительства. По оценкам спасателей и очевидцев, огонь быстро распространился по крыше и охватил верхние этажи, где располагаются офисы некоторых министерств, в частности, Министерства финансов. По предварительным данным, наиболее пострадали 9-й и 10-й этажи здания, а также кровля.
Площадь пожара
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара были мобилизованы значительные силы: на месте работают более 400 спасателей и задействовано свыше 100 единиц техники, включая пожарные вертолеты. По словам Клименко, спасателям удалось локализовать пожар, однако работы по окончательному тушению уже продолжаются несколько часов.
Реакция официальных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко подтвердили факт крупного пожара. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала фотографии с места событий, а также изнутри пострадавших помещений. Она заявила, что здание кабмина впервые подверглось столь серьезному разрушению.
Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал ситуацию. Он обратил внимание на опубликованные в анонимных каналах фотографии пожара, которые, по его мнению, были сделаны с территории закрытой части правительственного квартала, куда имеют доступ только по пропускам. Железняк отметил, что на фото хорошо видно, как огонь охватил именно 9-й и 10-й этажи, где размещались подразделения Министерства финансов и других ведомств. Он подчеркнул, что официально фотографии здания кабмина пока не публиковались, однако в соцсетях уже появилось много детальных снимков с места происшествия.
