ВС РФ поразили промышленное предприятие и логистическую базу в Киеве

Российские военные нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и эксплуатацией беспилотников, а также по военным авиабазам на территории центральной, южной и восточной Украины, включая Киев. Об этом URA.RU сообщило Министерство обороны РФ.
«ВС РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию „Киев-67“ на западной окраине Киев и логистической базе „СТС-ГРУПП“ на южной окраине столицы», — подчеркнул в военном ведомстве журналисту агентства.
По информации оборонного ведомства, удар был направлен исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины. На промышленном предприятии «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» осуществлялись работы по сборке, ремонту и хранению БПЛА. Также в перечень целей вошли военные авиабазы, где базировалась техника, используемая в ходе боевых действий. Министерство обороны акцентировало внимание на том, что по другим объектам в границах Киева удары не наносились.
Ранее Минобороны РФ уже сообщало о подобных ударах по объектам, связанным с производством и эксплуатацией беспилотников, а также по военным авиабазам на территории Украины. Тогда также подчеркивалось, что все намеченные цели были поражены, а удары наносились исключительно по военной инфраструктуре, не затрагивая другие объекты в Киеве.
