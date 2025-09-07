«Цепная реакция»: десятки человек пострадали во время любительской велогонки в Германии

В Германии около 70 человек получили травмы в результате массового завала во время любительской велогонки Riderman, которая проходила 7 сентября недалеко от города Бад-Дюрхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает газета Bild. По данным издания, инцидент произошел во время основного заезда, когда один из участников допустил ошибку на участке с сужением трассы, что привело в итоге к «цепной реакции».
«Около 70 участников пострадали во время велогонки у Бад-Дюрхайма... Во время Riderman произошел „массовый завал“. До 20 участников получили тяжелые травмы», — передают журналисты. Причиной происшествия стала цепная реакция после столкновения велосипедистов.
Как уточняет издание, после первой волны падений на трассе образовалась пробка, что спровоцировало второй завал — новые участники не успевали затормозить и сталкивались с уже лежащими на дороге велосипедистами. Организаторы приняли решение остановить гонку и отменить все дальнейшие мероприятия, которые были запланированы на этот день. В районе проведения соревнования работали экстренные службы и спасатели.
Соревнование Riderman считается одним из крупнейших любительских велозаездов в Германии. Мероприятие ежегодно собирает сотни участников со всей страны.
