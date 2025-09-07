В Перми завершился восьмой марафон, который собрал более 17 тысяч участников из пяти стран, 64 регионов России и 481 города. Соревнования охватили все возрастные группы: от самых юных участников в 3 месяца до 95-летнего бегуна. На дистанции вышли и корреспонденты URA.RU. Как прошел грандиозный спортивный праздник — в фоторепортаже URA.RU.
«Восьмой Пермский марафон продемонстрировал высочайшую самоотдачу и силу воли всех участников — от самых юных до опытных спортсменов. Спасибо всем, кто участвовал и поддерживал бегунов. Будем продолжать и дальше развивать условия для активного и спортивного образа жизни в городе», — написал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
На главной дистанции 42,2 км среди мужчин победу одержал кенийский спортсмен Langat Elkanah, опередив Антона Белобородова из Краснокамска и пермяка Александра Шардакова. Среди женщин первой финишировала танзанийская бегунья Msuadi Neema Mathias, второе место заняла Любовь Добровольская из Тольятти, третье — Карина Батина из Кудымкара.
На дистанции 21 км среди мужчин самым быстрым стал Кирилл Тришканов из Ижевска. второе место завоевал Владимир Чистяков из Самары, а третье — Владимир Лекомцев, также представляющий Ижевск. У женщин первое место заняла Анна Тропина из Каменска-Уральского, второе — Альбина Гадельшина из Уфы, третье — Анастасия Черемных из Екатеринбурга.
В массовом забеге на 10 км, который собрал 3652 участника, среди мужчин не было равных Дэниелу Чугайнову из села Кочево. Вторым к финишу пришел пермяк Андрей Менякин, третьим — Вячеслав Красноперов, также представляющий Пермь. Среди женщин первой стала пермячка Екатерина Петренко, второе место заняла Ольга Шибалина из села Култаево и третье — Евгения Свалова из Нижнего Тагила.
На пятикилометровой дистанции у мужчин весь пьедестал заняли пермяки: чемпионом стал Андрей Ольхов, следом финишировали Вячеслав Белоусов и Дмитрий Шишкин. У женщин также доминировали хозяйки трассы: первое место у Ольги Вараксы, второе — у Алены Николаевой, третье — у Кристины Лапаевой.
Интерес вызвала новая дистанция «2025 метров Молодежная столица России». В забеге «На результат» победителями стали Алена Панова и Иван Синилов. Мэр Перми Эдуард Соснин участвовал в символичном забеге «Молодежная столица России» на дистанции 2025 метров.
Особое внимание уделялось инклюзивным и детским стартам. В заезде на колясках победили Александр Галкин и Юлия Ощепкова, а детский забег на 1000 метров выиграли Кира Кожукова и Кирилл Кокшаров.
Марафон сопровождался масштабной праздничной программой на площади перед Театром-Театром, где выступил хедлайнер события — DJ Smash. Для участников работали выставочные зоны, спортивные площадки и развлекательные локации. Главный спортивный праздник Перми за два дня собрал более 40 тысяч зрителей и болельщиков.
