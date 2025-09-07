Александру Овечкину вручили уникальный телефон в честь рекорда НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок эксклюзивную модель телефона, созданную специально в честь его исторического достижения. Уникальный гаджет был вручен спортсмену после того, как он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, установленный легендарным канадцем Уэйном Гретцки.
«На телефоне уникальная гравировка с его инициалами и рекордом, а в коробке находится экран, на котором крутят рекордный гол», — сообщает RT.
В апреле 2025 года Овечкин забросил 897 шайб, превзойдя результат Уэйна Гретцки. Его рекорд (894 гола) оставался недосягаемым с 1999 года.
