07 сентября 2025

Атака ВСУ на Донецк: ребенок и пятеро взрослых получили ранения

Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Также были повреждены жилые дома и несколько автомобилей
Также были повреждены жилые дома и несколько автомобилей Фото:

Шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате атаки со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка „Гулливер“ ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения. Пострадали: девочка (2011), девушка (2003) и мужчина (1992)», — сообщил Пушилин в telegram-канале.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В сообщении уточняется, что атака привела к повреждению шести жилых домов и школы в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, пострадали два гражданских автомобиля. За сутки зафиксировано 15 вооруженных атак со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.

Ранее вечером 8 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о серии взрывов в городе и призывал жителей соблюдать осторожность. По данным оперативных служб и СМИ, под обстрел попал парк «Гулливер» в Калининском районе, рядом с детской больницей, а также была повреждена школа №20. Сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети, и о повреждении жилых домов и автомобилей в результате атак беспилотников и артиллерии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения в результате атаки со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка „Гулливер“ ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения. Пострадали: девочка (2011), девушка (2003) и мужчина (1992)», — сообщил Пушилин в telegram-канале. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В сообщении уточняется, что атака привела к повреждению шести жилых домов и школы в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, пострадали два гражданских автомобиля. За сутки зафиксировано 15 вооруженных атак со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников. Ранее вечером 8 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о серии взрывов в городе и призывал жителей соблюдать осторожность. По данным оперативных служб и СМИ, под обстрел попал парк «Гулливер» в Калининском районе, рядом с детской больницей, а также была повреждена школа №20. Сообщалось о пострадавших, среди которых есть дети, и о повреждении жилых домов и автомобилей в результате атак беспилотников и артиллерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...