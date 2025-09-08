В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В уголовном деле об обмане бойцов СВО появились новые жертвы
В уголовном деле об обмане бойцов СВО появились новые жертвы Фото:

В уголовном деле о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились новые потерпевшие. Об этом сообщают РИА Новости.

«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево», — сказано в сообщении РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Уточняется, что делу уже арестованы около 30 человек. Организованная группа целенаправленно выбирала в качестве жертв бойцов СВО, прибывающих из зоны боевых действий. Как отмечается, основной способ совершения преступлений заключался в резком завышении стоимости поездки на такси: изначально предлагалась адекватная цена, но по окончании маршрута сумма увеличивалась до 40–90 тысяч.

В мае 2025 года были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту «Шереметьево» и вымогавшей деньги у бойцов СВО. Следствие считает организатором схемы Алексея Кабочкина, который предлагал отправить его на СВО, однако из-за тяжести обвинений это маловероятно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились новые потерпевшие. Об этом сообщают РИА Новости. «В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево», — сказано в сообщении РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства. Уточняется, что делу уже арестованы около 30 человек. Организованная группа целенаправленно выбирала в качестве жертв бойцов СВО, прибывающих из зоны боевых действий. Как отмечается, основной способ совершения преступлений заключался в резком завышении стоимости поездки на такси: изначально предлагалась адекватная цена, но по окончании маршрута сумма увеличивалась до 40–90 тысяч. В мае 2025 года были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту «Шереметьево» и вымогавшей деньги у бойцов СВО. Следствие считает организатором схемы Алексея Кабочкина, который предлагал отправить его на СВО, однако из-за тяжести обвинений это маловероятно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...