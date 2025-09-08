В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

В уголовном деле о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» появились новые потерпевшие. Об этом сообщают РИА Новости.
«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане их ранее таксистами в Шереметьево», — сказано в сообщении РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.
Уточняется, что делу уже арестованы около 30 человек. Организованная группа целенаправленно выбирала в качестве жертв бойцов СВО, прибывающих из зоны боевых действий. Как отмечается, основной способ совершения преступлений заключался в резком завышении стоимости поездки на такси: изначально предлагалась адекватная цена, но по окончании маршрута сумма увеличивалась до 40–90 тысяч.
В мае 2025 года были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту «Шереметьево» и вымогавшей деньги у бойцов СВО. Следствие считает организатором схемы Алексея Кабочкина, который предлагал отправить его на СВО, однако из-за тяжести обвинений это маловероятно.
