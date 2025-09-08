Тимати объявлен в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Его данные были внесены 1 июля 2025 года.
По материалам СБУ, артисту заочно предъявлено обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны. Ему вменяется якобы «посягательство на независимость и территориальную целостность Украины», передает РИА Новости. Кроме того, имя Тимати внесено в базу сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России).
Ранее Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение Тимати в связи с тем, что артист, как утверждается, неоднократно незаконно пересекал украинскую границу и посещал Крым. Кроме того, в публикации отмечается, что Юнусов участвовал как минимум в семи концертах на территории Крыма, среди которых — митинг-концерт в Симферополе, проведенный в честь годовщины присоединения полуострова.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
