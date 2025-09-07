В Тюмени устроят кабачковый рейв

Собранные кабачки передадут в Тюменский зоопарк
В Тюмени, в ТРЦ «Сити Молл», устроят кабачковый рейв. Посетители смогут принести овощи, которые затем отправят в местный зоопарк. Информация о мероприятии указана в соцсетях центра.
«Кабачковый рейв в ТРЦ „Сити Молл“. Приносишь кабачок — получаешь стикерпанк, Танцуешь под живой диджей-сет, а кабачки после рейва отправляются в Тюменский зоопарк», — указано на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие пройдет 14 сентября с 15:00 до 17:00. Кабачки начнут принимать с 12 сентября. Участие бесплатное.
