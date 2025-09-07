07 сентября 2025

В Тюмени устроят кабачковый рейв

Тюменский ТРЦ устроит благотворительную вечеринку с кабачками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собранные кабачки передадут в Тюменский зоопарк
Собранные кабачки передадут в Тюменский зоопарк Фото:

В Тюмени, в ТРЦ «Сити Молл», устроят кабачковый рейв. Посетители смогут принести овощи, которые затем отправят в местный зоопарк. Информация о мероприятии указана в соцсетях центра.

«Кабачковый рейв в ТРЦ „Сити Молл“. Приносишь кабачок — получаешь стикерпанк, Танцуешь под живой диджей-сет, а кабачки после рейва отправляются в Тюменский зоопарк», — указано на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет 14 сентября с 15:00 до 17:00. Кабачки начнут принимать с 12 сентября. Участие бесплатное. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени, в ТРЦ «Сити Молл», устроят кабачковый рейв. Посетители смогут принести овощи, которые затем отправят в местный зоопарк. Информация о мероприятии указана в соцсетях центра. «Кабачковый рейв в ТРЦ „Сити Молл“. Приносишь кабачок — получаешь стикерпанк, Танцуешь под живой диджей-сет, а кабачки после рейва отправляются в Тюменский зоопарк», — указано на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие пройдет 14 сентября с 15:00 до 17:00. Кабачки начнут принимать с 12 сентября. Участие бесплатное. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...