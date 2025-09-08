Часть Киева осталась без света из-за взрывов на Трипольской ТЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Киеве произошли проблемы с электроснабжением
В Киеве произошли проблемы с электроснабжением Фото:

В результате ночных взрывов Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) в Киевской области получила повреждения, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых районах Киева и области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Поврежден один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Ведется работа по ликвидации последствий», — написало Минэнерго в своем telegram-канале, не уточняя название объекта. Однако украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в районе Трипольской ТЭС, после чего начались перебои с подачей электроэнергии.

Региональная военная администрация также информировала о взрывах, которые были слышны в ночью. Трипольская теплоэлектростанция является самым крупным объектом энергетической генерации в Киевской области. ТЭС обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате ночных взрывов Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) в Киевской области получила повреждения, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых районах Киева и области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. «Поврежден один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Ведется работа по ликвидации последствий», — написало Минэнерго в своем telegram-канале, не уточняя название объекта. Однако украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в районе Трипольской ТЭС, после чего начались перебои с подачей электроэнергии. Региональная военная администрация также информировала о взрывах, которые были слышны в ночью. Трипольская теплоэлектростанция является самым крупным объектом энергетической генерации в Киевской области. ТЭС обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...