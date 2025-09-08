Часть Киева осталась без света из-за взрывов на Трипольской ТЭС

В результате ночных взрывов Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) в Киевской области получила повреждения, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых районах Киева и области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Поврежден один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Ведется работа по ликвидации последствий», — написало Минэнерго в своем telegram-канале, не уточняя название объекта. Однако украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в районе Трипольской ТЭС, после чего начались перебои с подачей электроэнергии.
Региональная военная администрация также информировала о взрывах, которые были слышны в ночью. Трипольская теплоэлектростанция является самым крупным объектом энергетической генерации в Киевской области. ТЭС обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
