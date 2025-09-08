Украинцев призвали готовиться к блэкауту

В Киеве призвали украинцев запастись пауэрбанками и фонарями
Украинцев предупредили о возможных отключениях электричества в стране осенью 2025 года. Об этом сообщил директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Он призвал жителей Украины и представителей бизнеса подготовиться к различным сценариям.

«Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям», — написал Коваленко на своей странице в одной из соцсетей.

Жителям Украины рекомендуется заранее приобрести или проверить работоспособность имеющихся пауэрбанков и фонарей. Следует также продумать план действий на случай возможного отключения электроэнергии на неопределенный срок. Помимо этого, Коваленко посоветовал обеспечить дома запас воды и продуктов длительного хранения.

Директор YASNO также обратился к предприятиям с советом провести технический осмотр оборудования. Бизнесу рекомендовано проверить исправность генераторов и запасных источников питания, используемых во время прошлых отключений электроэнергии.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая тоже предупредила граждан о вероятных перебоях в электроснабжении и сложностях, которые могут возникнуть в предстоящий зимний период. Подробностей она не предоставила.

