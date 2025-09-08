На Украине пытаются опровергнуть сообщения о бегстве экс-главы МИД Кулебы

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не покидал страну с целью бегства, а находится за границей для участия в международных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе экс-министра. Поводом для комментария послужили публикации в ряде западных СМИ, утверждавших, что Кулеба пересек границу Украины накануне вступления в силу новых ограничений на выезд для бывших дипломатов.
По данным украинского издания Hromadske, экс-министр выехал за пределы страны для участия в международной конференции в Сеуле, а также намерен посетить мероприятие в Польше. После завершения всех запланированных встреч Кулеба вернется в Украину до 21 сентября. В пресс-службе подчеркнули, что Кулеба действует в рамках служебной необходимости и не нарушает действующее законодательство.
Ранее Corriere della Sera сообщил, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем отъезде из страны в связи с указом президента Владимира Зеленского, который запретил бывшим дипломатам выезд за границу. По словам бывшего главы МИД, он не ожидал, что окажется вынужден покидать Украину тайно, словно преступник, передает RT. Кулеба добавил, что покинул территорию Украины всего за несколько часов до вступления президентского указа в силу.
Дмитрий Кулеба покинул пост министра иностранных дел Украины в сентябре 2024 года, руководив ведомством с марта 2020 года. После ухода в отставку он продолжил деятельность в качестве эксперта по вопросам международных отношений и стал научным сотрудником Центра науки и международных отношений имени Белфера при Гарвардской школе государственного управления имени Джона Кеннеди.
