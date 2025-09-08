Ставки по вкладам в российских банках рухнули до минимума с начала года

Средние ставки по вкладам в российских банках достигли минимальных значений с начала года. Это следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».
«Средние ставки по вкладам в топ-20 банков достигли минимальных значений с начала 2025 года», — указано в материале газеты «Коммерсант». Там приведены данные маркетплейса.
Отмечается, что наибольшее снижение ставки произошло по трехлетним вкладам, а именно на 7,44 процентных пункта. Теперь она составляет 9,62% годовых. Тем временем наименьшее снижение затронуло вклады на более короткий срок. Ставки по трехмесячным депозитам уменьшились на 4,43 процентных пункта до 15,59% годовых. Ставки на полгода и на год составили 14,58% и 13,49%.
Ранее в августе пять крупных российских банков, включая двух из топ-10, уже снижали ставки по вкладам, что привело к уменьшению доходности депозитов на сроки от трех месяцев до года. Тогда средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 15,83%, по полугодовым — 14,82%, по годовому — 13,79%. Президент России Владимир Путин отмечал, что снижение ставок связано с замедлением инфляции и возможным уменьшением ключевой ставки в будущем.
