Крупные российские банки снижают ставки по вкладам

Пять крупных российских банков, включая двух представителей топ-10, снизили процентные ставки по вкладам в период с 18 по 22 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».
«Процентные ставки по вкладам в период с 18 по 22 августа 2025 года снизили пять крупных банков, двое из них входят в топ-10», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу маркетплейса.
По данным «Финуслуг», диапазон снижения ставок за прошедшую неделю составил от 0,05 до 1,5 процентного пункта. Это выше показателя предыдущей недели, когда снижение фиксировалось на уровне от 0,25 до 0,9 п. п. Тогда ставки пересматривали шесть банков из топ-20».
Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках на 22 августа составила 15,83%. Вклады сроком на полгода открываются под 14,82%, годовые — под 13,79%. Для расчетов брались стандартные вклады на сумму 100 тысяч рублей без специальных условий — на три, шесть и двенадцать месяцев соответственно.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень процентной ставки в России не будет сохраняться продолжительное время. Глава государства подчеркнул, что финансовые органы страны готовы оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, принимая решения в соответствии с текущими реалиями, передает 360.ru. Путин также обратил внимание на то, что темпы инфляции в России постепенно замедляются. По его словам, это станет фактором, способствующим снижению ключевой ставки в будущем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.