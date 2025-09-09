Теряет лоток и смотрит в пустоту: есть ли деменция у кошек и как не спутать с опасными заболеваниями

У кошек, как и у людей, с возрастом может появляться забывчивость и пропадать способность к обучению. Ученые выявили, что причиной этому может стать деменция, которая также проявляется у людей пожилого возраста. В беседе с URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, есть ли деменция у кошек, как она проявляется и с какими другими опасными болезнями можно спутать ее симптомы.
Есть ли деменция у кошек — данные исследований
Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что кошки страдают деменцией так же, как и люди, пишет Daily Mail. Уточняется, что деменция действует разрушающе на нейроны в мозге и влияет на утрату связей между ними.
«Наши результаты подчеркивают поразительное сходство между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей», — заявил доктор Роберт Макгичан, руководитель исследования. По его словам, проводились исследования мозга у 25-ти умерших кошек. В итоге ученые обнаружили, что в мозге кошек с деменцией накапливался бета-амилоида. Это токсичный белок, который и является одним из определяющих признаков болезни Альцгеймера и деменции.
Признаки деменции у кошек — мнение ветеринара
В беседе с URA.RU ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что в международной классификации болезней животных деменции как таковой пока нет. При этом он отметил, что сам лично предполагает, что деменция у кошек все же существует.
"Я предполагаю, что деменция у кошек есть, хотя в международной классификации болезней такого нет. Эта болезнь сложно выявляется, так как нет таких ярко выраженных речевых зон, как у людей, и так далее. Но тем не менее, любой владелец скажет, что кошка в возрасте может становиться чудаковатой. К примеру, может забыть, где у нее туалет", — рассказал эксперт.
По его словам, деменция у кошек — это не проявление сложного характера и не капризы. Это нейродегенеративное заболевание, при котором нарушается работа головного мозга. Ветеринар сообщил, что в этом случае у животного постепенно ослабевает память, пропадает ориентация в пространстве, способность к обучению. Также кошка может перестать реагировать на знакомых ей людей и терять интерес к общению. В ветеринарии это состояние чаще обозначают как синдром когнитивной дисфункции.
Как не спутать признаки деменции с опасными заболеваниями
Симптомы кошачьей деменции во многом пересекаются с проявлениями других распространенных заболеваний, к примеру, таких, как артрит или болезни почек. В связи с этим Михаил Шеляков рекомендует не ставить самостоятельно диагнозы животному, а обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.
«При таких симптомах все-таки рекомендую не списывать это на возрастные изменения, а обратиться к ветеринарному врачу. Потому что есть множество других опасных заболеваний, которые сопровождаются такой же клинической картиной. Поэтому забывчивость, чудаковатость и потеря ориентации требует контроля», — заявил ветеринарный врач.
Прежде всего стоит проверить эндокринную систему. К примеру, при гипертиреозе — заболевании щитовидной железы, часто встречающемся у возрастных кошек, — у питомца также могут наблюдаться изменения в поведении: животное становится более тревожным, проявляет повышенную активность и теряет массу тела, несмотря на сохранение аппетита. В отличие от деменции, данное заболевание поддается эффективному лечению при своевременной диагностике.
Еще одна возможная причина — боль. При этом кошки могут ходить кругами или прятаться под кроватью. Также они могут себя вести при артрите, проблемах с зубами и при наличии опухолей. Необычное поведение у кошек может появиться после перенесенных черепно-мозговых травмах или новообразований мозга. Схожие симптомы могут появляться при болезнях мочевого пузыря или почек.
«Например, почки плохо работают, и мочевина не выходит наружу. Это азотистое соединение — выхлопной газ, который почки должны выпускать через мочу. Если почки плохо работают, этот выхлопной газ остается в организме, мозг постоянно отравлен и начинает плохо работать. Мы будем думать, что это деменция, но на самом деле это может быть признаком достаточно серьезного заболевания, грозящего гибелью», — рассказал ветеринарный врач.
Как помочь кошке с деменцией
Если поведение животного действительно связано с возрастными изменениями схожими с деменцией, то важно облегчить его состояние. Основные действия, связанные с поддержанием состояния здоровья кошки, владельцу стоит обсудить с ветеринаром. При этом есть общие рекомендации. Важно создать для кошки максимально предсказуемую среду обитания: не нужно переставлять мебель, менять расположение лотка и посуды для еды.
Также важно соблюдать режим дня, к примеру, еду лучше подавать животному в определенное время. Для того, чтобы мягко симулировать когнетивную активность, можно устраивать небольшие игровые сессии. Например, пытаться ставить кошке задачи по поиску лакомства или игрушек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.