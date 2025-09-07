В семье Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, произошла еще одна трагедия. Ранее в кому впал ее муж, а в понедельник ей самой предстоит крайне сложная операция из-за страшной болезни. Что известно о тяжелом заболевании журналистки и состоянии ее супруга Тиграна Кеосаяна — в материале URA.RU.
Клиническая смерть и кома Кеосаяна
В конце декабря прошлого года журналист Тигран Кеосаян был госпитализирован в состоянии комы. Маргарита Симоньян заявила, что вопрос о том, сможет ли ее супруг прийти в сознание, остается на усмотрение высших сил. Медики оказывают всю необходимую помощь, но когда Кеосаян сможет встать на ноги — неизвестно.
По словам Симоньян, ее супруг пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Она также напомнила, что Кеосаян уже длительное время страдает тяжелым заболеванием сердца. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой помолиться за ее мужа.
О своем серьезном заболевании, которое потребовало срочного хирургического вмешательства, Симоньян сообщила в телеэфире. Операция ей назначена на понедельник.
Она призналась, что на неделе ей был поставлен тяжелый диагноз. Ей предстоит операция в области сердца. По словам журналистки, она приняла решение открыто объявить о своем состоянии, чтобы избежать появления недостоверных слухов. Симоньян также отметила, что намеренно присутствовала на эфире лично, несмотря на ухудшение самочувствия. Накануне она была награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мысли об отправке на СВО
После того, как супруг Симоньян Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, журналистка всерьез задумывалась об отправке в зону специальной военной операции. По словам Симоньян, такая мысль возникла у нее в тот момент, когда состояние Кеосаяна резко ухудшилось.
Она также призналась, что не находилась рядом с мужем в тот момент и испытывала чувство вины за произошедшее. Симоньян отметила, что была готова передать заботу о детях своим сестрам. Однако впоследствии отказалась от этого решения, осознав, что не сможет поступить так по отношению к своим детям. Симоньян также отметила, что поддерживает постоянную связь с матерью Кеосаяна. Вместе они ожидают результатов его лечения.
Патология с рождения
Серьезная патология у Маргариты Симоньян имеется с рождения. У нее отсутствует левая сонная артерия, о чем журналистка заявила в ходе программы «Судьба человека» на канале «россия 1».
По словам Симоньян, данный факт стал ей известен лишь в возрасте 30 лет в рамках планового медосмотра. Она отметила, что ранее не испытывала никаких сложностей со здоровьем и не подозревала о столь редком диагнозе. Симоньян также добавила, что врачи были поражены тем, что при отсутствии одной артерии она не только не испытывает проблем со здоровьем, но и обладает высокой успеваемостью — окончила школу с золотой медалью.
