В России изменили правила обслуживания ОМС

В России с 9 сентября 2025 года вступают в силу новые правила обслуживания по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, теперь новорожденные до момента государственной регистрации рождения будут получать медпомощь по страховому полису матери или другого законного представителя. Важное новшество касается и частных клиник, которые теперь смогут принимать пациентов по полису ОМС. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Обязательное медицинское обслуживание ребенка со дня его появления на свет и до дня госрегистрации его рождения [теперь будет осуществляться] по страховому полису его матери или другого законного представителя. После этого страховую для своего чада должны выбрать родители. Если этого не сделано, то ребенка автоматически прикрепят к их страховой», — отмечают авторы материала, проанализировав вступающие в силу нововведения. Новые правила ОМС будут действовать с 9 сентября.
Важное новшество касается и частных клиник, которые теперь смогут принимать пациентов по полису ОМС. Для этого порядок ведения реестров организаций расширен на частные медицинские учреждения, а комиссии по разработке территориальных программ получили право рассматривать соответствующие заявки. Об этом рассказал журналистам руководитель одной из московских компаний медстрахования Дмитрий Муравьев.
Также согласно обновленному приказу Минздрава РФ, у россиян появляется возможность смены страховой медицинской организации раз в год — не позднее 1 ноября, либо при переезде в другой регион. Для этого достаточно подать заявление установленного образца либо через сайт территориального фонда ОМС или портал Госуслуг, если оно заверено электронной подписью. При необходимости получить медицинскую помощь можно будет по действующему полису в любой точке страны, а не только по месту жительства.
Дополнительно приказ Минздрава определяет методы расчета тарифов на оплату и объемы медицинской помощи, а также подробно регламентирует сопровождение пациентов: информирование о диспансеризации, контроль за правами онкобольных, помощь при подаче жалоб на отказ в лечении или некачественную помощь. Специалисты региональных и федеральных контакт-центров будут защищать интересы граждан на всех этапах получения медицинских услуг.
Ранее также сообщалось, что нужно сделать частным клиникам для вступления в ОМС. Изначально для участия в системе ОМС клиникам было достаточно уведомить территориальный фонд, однако с 2026 года для работы с бюджетным финансированием им предстоит проходить обязательный отбор по установленным критериям, включая опыт работы и отсутствие нарушений. Эти изменения направлены на повышение качества медицинской помощи и контроль за деятельностью частных организаций в системе ОМС.
