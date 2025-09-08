08 сентября 2025

Зарплаты челябинских рабочих в 1,5 раза превысили остальные

Рабочим в Челябинской области в среднем платят по 100,5 тысячи рублей
Рабочим в Челябинской области в среднем платят по 100,5 тысячи рублей Фото:

В Челябинской области доходы рабочих оторвались от зарплат остальных в 1,5 раза. Как следует из данных HeadHunter, которые пресс-служба сервиса сообщила URA.RU, средний доход «синих воротничков» достиг 100,5 тысячи рублей.

«Предлагаемая зарплата для челябинских рабочих достигла 100,5 тысячи рублей. Это выше медианного дохода в целом по региону. Он составил 67,2 тысячи рублей», — заявили URA.RU в HeadHunter. Соотношение составило почти 50%. 

Каждая третья вакансия в Челябинской области адресована рабочим. В этом месяце открылось 23,8 тысячи вакансий. Для рабочих есть много подработки. В регионе выросло количество предложений для разнорабочих (работодатели ищут 1,2 тысячи человек) и водителей (0,8 тысячи), для слесарей, сантехников и сварщиков (по 0,6 тысячи). Много вакансий найдется для электромонтажников, машинистов, упаковщиков и комплектовщиков.

