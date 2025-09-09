«Пролетел в 100 метров»: очевидец рассказал подробности крушения Ан-2

Самолет Ан-2, разбившийся в Ростовской области, пролетал на высоте около 100 метров над трассой буквально за несколько часов до трагедии. Подробностями с URA.RU поделился один из очевидцев.
«Только сегодня по трассе ехал, он пролетал над нами, метров 100 его высота была. Да самолет-то времен батьки Махно, неудивительно. Самолет 47 года. Часто встречал летом этот самолет, он летал над полями. Впечатление — очень старая машина. Летал медленно, на небольшой высоте», — рассказал URA.RU очевидец.
Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ. Инцидент произошел на территории акционерного общества «Родник». Предварительно, пилот воздушного судна погиб. Оперативные службы региона назвали причиной крушения ошибку пилотирования.
