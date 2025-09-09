«Пролетел в 100 метров»: очевидец рассказал подробности крушения Ан-2

URA.RU: Самолет, разбившийся в Ростовской области, пролетал низко над трассой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ан-2 потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ (архивное фото)
Ан-2 потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ (архивное фото) Фото:

Самолет Ан-2, разбившийся в Ростовской области, пролетал на высоте около 100 метров над трассой буквально за несколько часов до трагедии. Подробностями с URA.RU поделился один из очевидцев.

«Только сегодня по трассе ехал, он пролетал над нами, метров 100 его высота была. Да самолет-то времен батьки Махно, неудивительно. Самолет 47 года. Часто встречал летом этот самолет, он летал над полями. Впечатление — очень старая машина. Летал медленно, на небольшой высоте», — рассказал URA.RU очевидец.

Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ. Инцидент произошел на территории акционерного общества «Родник». Предварительно, пилот воздушного судна погиб. Оперативные службы региона назвали причиной крушения ошибку пилотирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Ан-2, разбившийся в Ростовской области, пролетал на высоте около 100 метров над трассой буквально за несколько часов до трагедии. Подробностями с URA.RU поделился один из очевидцев. «Только сегодня по трассе ехал, он пролетал над нами, метров 100 его высота была. Да самолет-то времен батьки Махно, неудивительно. Самолет 47 года. Часто встречал летом этот самолет, он летал над полями. Впечатление — очень старая машина. Летал медленно, на небольшой высоте», — рассказал URA.RU очевидец. Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время выполнения сельскохозяйственных работ. Инцидент произошел на территории акционерного общества «Родник». Предварительно, пилот воздушного судна погиб. Оперативные службы региона назвали причиной крушения ошибку пилотирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...