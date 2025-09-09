Shot: протестующие в Непале подожгли отель, предположительно, с россиянами. Видео

Протестующие подожгли гостиницу Hitlon, связанную с сыном премьер-министра страны
Протестующие подожгли гостиницу Hitlon, связанную с сыном премьер-министра страны
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Отель Hilton в Непале был подожжен протестующими, в здании могли находиться российские туристы. Гостиница, по данным местных СМИ, связана с сыном премьер-министра страны, митингующие также подожгли дом главы правительства, офис правящей партии и ворвались в здание парламента.

«Отель Hilton только что подожгли протестующие в Непале. Предварительно, там могли находиться российские туристы», — пишет telegram-канал SHOT.

Беспорядки в Непале начались после запрета соцсетей, что привело к массовым протестам и сбоям в инфраструктуре страны. Участники протестов в основном молодые люди, за что протесты прозвали «Революцией поколения Z». Ранее «Царьград» сообщал, что военные эвакуировали правительство Непала на вертолетах, премьер министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.

