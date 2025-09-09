Российские туристы не могут уехать из охваченного протестами Непала

Несколько сотен российских туристов застряли в Катманду (Непал) и не могут выехать из-за частичного закрытия международного аэропорта и продолжающихся беспорядков. Массовые протесты, вызванные запретом популярных соцсетей, привели к серьезным сбоям в работе инфраструктуры.
«Российские туристы не могут выбраться из охваченного протестами Непала», — пишет telegram-канал SHOT. Из-за протестов многие не могут покинуть свои дома, а работа супермаркетов и магазинов практически остановлена. У некоторых заканчиваются продукты, пополнить запасы невозможно. Связь также работает с перебоями. Свидетели сообщают о многочисленных пожарах в разных районах города. Протестующие поджигают государственные учреждения и дома чиновников. По улицам патрулируют военные, а в небе постоянно кружат вертолеты.
Беспорядки в Непале начались после того, как власти страны ввели запрет на работу Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и YouTube. Решение было связано с тем, что эти платформы не прошли регистрацию в Министерстве связи и информационных технологий Непала. Вскоре после введения ограничений по всей стране начались массовые протесты. Демонстранты выдвинули требования о смене режима, а в ряде районов произошли поджоги домов местных чиновников. Ряд членов правительства был эвакуирован. На фоне масштабных выступлений свои должности покинули четыре министра. В результате столкновений погибли 19 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.
