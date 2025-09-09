Президент Непала отправил в отставку премьера после протестов

Премьер Непала ушел в отставку после смертей 19 человек в столкновениях
Премьер Непала ушел в отставку после смертей 19 человек в столкновениях
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Президент Непала Рамчандра Паудел отправил в отставку премьер-министра Шарму Оли после столкновений демонстрантов с полицией в Катманду, которые вспыхнули после введения запрета на использование социальных сетей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника главы государства.

«Ввиду неблагоприятной ситуации в стране я сегодня подал в отставку, чтобы содействовать решению проблемы и помочь урегулировать ее политическим путем в соответствии с конституцией», — говорится в письме Шармы Оли президенту Пауделу. Помощник президента подтвердил принятие отставки и начале обсуждений по выбору нового лидера.

Ранее премьер-министр Шарма Оли столкнулся с давлением со стороны оппозиции и массовыми протестами, вызванными запретом ряда социальных сетей в стране. Оппозиционные политические силы единогласно потребовали его немедленной отставки, что стало причиной политического кризиса и последующих столкновений демонстрантов с полицией в Катманду.

