В Свердловской области 14-летний хоккеист умер на тренировке

Ребенку стало плохо прямо на хоккейной тренировке
В Асбесте 9 сентября во время хоккейной тренировки в ГАУ ДО СО СШ «Хризотил» скончался 14-летний спортсмен. Трагедия произошла 9 сентября на льду спортшколы во время выполнения упражнения.

«Началась тренировка у нас в 16:30. Вышли на лед, размялись, всех ребят позвал к планшетке, объяснил упражнение, которое будем выполнять. Поделил всех на четыре группы, и начали выполнять», — поделился тренер с изданием E1.RU. Он отметил, что после нескольких упражнений подросток присоединился к строю, опустился на колени и затем потерял сознание.

Тренер оперативно вызвал дежурного врача и второго наставника. Медики пытались реанимировать мальчика, однако спасти его не удалось. В разговоре с журналистами тренер отметил, что подросток регулярно проходил медицинские осмотры и всегда получал допуск к занятиям и соревнованиям.

