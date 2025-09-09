09 сентября 2025

БПЛА атаковали регионы России, поврежден дом в Курской области: онлайн-трансляция

Регионы России атаковали украинские БПЛА
Украинские БПЛА атаковали регионы России, из-за падения одного из дронов был поврежден частный дом в Курской области. Местами возникли пожары, их устраняют специалисты. О ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

00:52 В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

00:36 В Курске на улице Союзной упали и загорелись обломки БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. Об этом в своем telegram-канале рассказал и.о. главы города Сергей Котляров.

00:17 В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА, силы ПВО приведены в готовность. Об этом сообщил Оперштаб региона в своем telegram-канале.

00:09 Брянскую область тоже атаковали БПЛА, сообщил губернатор Богомаз. В результате террористической атаки мирная жительница получила осколочные ранения. Она доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

00:09 Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС.

00:08 В результате падения БПЛА в поселке Лазурный Курского района повреждён частный дом: собственники самостоятельно ликвидировали возгорание, заявил губернатор Хинштейн. На месте работают спецслужбы, ждут прибытия саперов Росгвардии.

00:08 На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Миляев.

