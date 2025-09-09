09 сентября 2025

Премьер Катара обвинил Израиль в терроризме

Премьер-министр Катара: авиаудары Израиля по Дохе - акт терроризма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер Катара высказался об ударах Израиля по стране
Премьер Катара высказался об ударах Израиля по стране Фото:

Авиаудары Израиля по столице Катара Дохе, являются проявлением «государственного терроризма». Такое мнение высказал премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы расцениваем это как акт государственного терроризма, направленный против мирных жителей и суверенитета Катара», — подчеркнул он на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. 

Ранее израильские силы нанесли авиаудары по Дохе, заявив, что целью были лидеры ХАМАС, включая Халиля аль-Хайя и Халеда Машаля, которые находились в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате удара, по данным СМИ, погибли несколько представителей руководства ХАМАС. Израиль утверждает, что заранее уведомил США и Катар о планируемой операции и использовал меры для минимизации риска для гражданских лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиаудары Израиля по столице Катара Дохе, являются проявлением «государственного терроризма». Такое мнение высказал премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани. «Мы расцениваем это как акт государственного терроризма, направленный против мирных жителей и суверенитета Катара», — подчеркнул он на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС.  Ранее израильские силы нанесли авиаудары по Дохе, заявив, что целью были лидеры ХАМАС, включая Халиля аль-Хайя и Халеда Машаля, которые находились в столице Катара на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате удара, по данным СМИ, погибли несколько представителей руководства ХАМАС. Израиль утверждает, что заранее уведомил США и Катар о планируемой операции и использовал меры для минимизации риска для гражданских лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...