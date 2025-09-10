Сальдо рассказал, что будет с Каховским водохранилищем

Власти Херсонской области планируют восстановить Каховское водохранилище, разрушенное летом 2023 года после ракетных ударов Вооруженных сил Украины по плотине. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Будет восстановлено Каховское водохранилище. В перспективе будет восстановлена мелиорация. Планировать эту работу нужно уже сейчас. Но делать это можно будет только после того, как исчезнет угроза новых атак по инфраструктуре», — подчеркнул Сальдо в интервью агентству РИА Новости на полях Восточного экономического форума
Каховское водохранилище было разрушено летом 2023 года после ракетных ударов по плотине, которые, по данным властей региона, нанесли Вооруженные силы Украины. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о подготовке украинских военных к отходу из Херсона и установке защитных конструкций на выездах из города, что связано с продолжающимися боевыми действиями и угрозой новых атак на инфраструктуру региона.
