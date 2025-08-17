17 августа 2025

Сальдо: ВСУ готовятся бежать из Херсона

ВСУ пытаются обезопасить себе отход из Херсона
Вооруженные силы Украины готовятся бежать из Херсона и устанавливают антидроновые сети на всех основных выездах из города, чтобы обеспечить себе безопасный отход. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети. Хотят обеспечить себе безопасный отход, когда придет время отвечать за свои преступления», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Глава региона также пояснил, что укрепления и установка защитных конструкций не обеспечат долгосрочной защиты украинским военным. А их «убежища» в скором времени превратятся в «ловушку».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах ВСУ провести крупномасштабную десантную операцию на побережье региона. Западные эксперты прогнозировали возможный отход ВСУ на правый берег Днепра из-за нехватки ресурсов для обороны.

