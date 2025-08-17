Сальдо: ВСУ готовятся бежать из Херсона

Вооруженные силы Украины готовятся бежать из Херсона и устанавливают антидроновые сети на всех основных выездах из города, чтобы обеспечить себе безопасный отход. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети. Хотят обеспечить себе безопасный отход, когда придет время отвечать за свои преступления», — написал Сальдо в своем telegram-канале.
Глава региона также пояснил, что укрепления и установка защитных конструкций не обеспечат долгосрочной защиты украинским военным. А их «убежища» в скором времени превратятся в «ловушку».
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о планах ВСУ провести крупномасштабную десантную операцию на побережье региона. Западные эксперты прогнозировали возможный отход ВСУ на правый берег Днепра из-за нехватки ресурсов для обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.