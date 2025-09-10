Две сотни тысяч китайцев собирают iPhone 17 беспрерывно круглые сутки

Линия по производству iPhone 17 на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу близка к полной загрузке, на ней в две смены работают почти 200 тысяч рабочих. Об этом сообщает китайский информационный сайт «Цземянь».
«В настоящее время завод Foxconn в Чжэнчжоу наращивает объемы массового производства серийной продукции iPhone 17. <...> В производственных цехах в две смены трудятся почти 200 тысяч рабочих, они закручивают винты, наклеивают защитную пленку и собирают детали. Конвейерные ленты непрерывно транспортируют готовые iPhone 17, которые затем поступают в упаковочный цех, где их упаковывают в белые коробки с логотипом Apple», — говорится в сообщении агентства. Также отмечается, что помимо постоянных сотрудников завода, в Foxconn есть также работники с почасовой оплатой.
Американская компания Apple накануне представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Представители маркетплейсов отметили, что цены на iPhone 17 на российском рынке начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей.
Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов — ведущие бренды технологического сектора. Технопарк Foxconn, расположенный в китайском городе Чжэнчжоу в центральной китайской провинции Хэнань, является самым крупным в мире заводом по производству iPhone и известен также как «Город айфонов». Ранее сообщалось, что Apple наращивает производство iPhone 17 в Индии, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.