Apple презентовала iPhone 17: характеристики и цены

Apple представила новый смартфон iPhone 17. Ежегодная презентация прошла 9 сентября 2025 года в Купертино. Новинка получила обновленный дисплей, функцию Always On и расширенный базовый объем памяти. Что известно о характеристиках нового смартфона — в материале URA.RU.
Цены на новые iPhone 17
Согласно информации производителя, начальная версия iPhone 17 будет стоить 799 долларов, модель iPhone 17 Air — 999 долларов, iPhone 17 Pro — 1099 долларов, а стоимость топовой версии iPhone 17 Pro Max составит 1199 долларов. Начало продаж запланировано на конец сентября 2025 года.
Сервис «Яндекс Маркет» предоставил информацию о стоимости новых моделей на новые смартфоны для российских пользователей. Согласно опубликованным данным, цена iPhone 17 стартует от 110 тысяч рублей, iPhone Air — от 135 тысяч рублей, iPhone 17 Pro — от 143 тысяч рублей, а за iPhone 17 Pro Max потребуется заплатить минимум 152 тысячи рублей. Все устройства будут представлены во всех цветовых вариантах. Оформить заказ и получить смартфон покупатели смогут после 19 сентября.
Характеристики смартфона iPhone 17
iPhone 17 получил обновленный дисплей с частотой 120 герц. Впервые базовая версия смартфона получила подобный дисплей, ранее частота достигала не более 60 герц. В смартфон также добавили функцию Always On («Всегда включенный экран»), расширенный базовый объем памяти до 256 гигабайт и камеру с разрешением 48 мегапикселей.
Новинка также оснащена увеличенным экраном с диагональю 6,3 дюйма, обеспечивающим пиковую яркость на уровне 3000 нит. Кроме того, на устройстве закреплено усовершенствованное защитное стекло Ceramic Shield 2, обладающее втрое большей устойчивостью к появлению царапин по сравнению с предыдущим поколением.
Также новый iPhone оснащен новым процессором A19, произведенным по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Смартфон получил усовершенствованную систему зарядки: до 50% емкости батареи можно восполнить всего за 20 минут. Кроме того, устройство работает на восемь часов дольше по сравнению с прошлым поколением.
Отдельное внимание уделено системе камер: теперь смартфон позволяет снимать как в горизонтальном, так и вертикальном положении без необходимости поворачивать устройство. В новом iPhone предусмотрены две камеры: широкоугольная с разрешением 48 мегапикселей и стандартная камера на 12 мегапикселей. Также гаджет получил телеобъектив.
Расцветка нового смартфона
Пользователям предложены пять цветов. Выйдет iPhone в лавандовом, голубом, черном, белом и шалфейном расцветках.
Характеристики iPhone 17 Pro
Модель iPhone 17 Pro оснастили системой охлаждения с использованием испарительной камеры, что позволит повысить эффективность отвода тепла. Устройство получило обновленный процессор A19 Pro.
Все три камеры смартфона оснащены 48-мегапиксельными сенсорами, а цифровой зум достигает значения до 40x. Также отмечается, что смартфон за счет обновленного корпуса получил самый объемный аккумулятор в истории смартфонов компании.
У модели iPhone 17 Pro установлен графический процессор с шестью ядрами, обеспечивающий высокую производительность при работе с играми и графическими приложениями. Смартфон поддерживает видеозапись в формате 4K с частотой 120 герц, а также запись в разрешении 8K. Объем встроенной памяти составляет 2 терабайта.
Лицевая и задняя поверхности iPhone 17 Pro изготовлены из керамического стекла, что способствует более эффективной защите устройства от механических повреждений, включая царапины и удары. Корпус смартфона выполнен из цельного куска авиационного алюминия, благодаря чему аппарат отличается повышенной прочностью при одновременном снижении веса.
Расцветка смартфона
Тут пользователям предложены всего три варианта расцветки корпуса. Выйдет iPhone Pro в белом, бронзовом и синем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.