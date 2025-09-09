Apple обозначила первые характеристики нового iPhone

Apple раскрыла первые характеристики нового iPhone 17, который в скором времени поступит в продажу. Смартфон получит увеличенный дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Помимо этого, в устройстве внедрено стекло нового поколения Ceramic Shield 2, которое в три раза устойчивее к царапинам. Об этом стало известно на презентации в Купертино.
«Дисплей iPhone 17 теперь поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, что обеспечит более плавную работу интерфейса и экономию заряда аккумулятора при просмотре статичных изображений. Новое керамическое стекло Ceramic Shield 2 втрое устойчивее к царапинам и имеет семислойное антибликовое покрытие», — уточняется в презентации Apple.
Как сообщало URA.RU ранее, компания Apple представила новинку — новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 с улучшенной функцией активного шумоподавления. Также в Apple добавили в AirPods Pro 3 живой перевод с искусственным интеллектом Apple Intelligence. При этом в новых Apple Watch Ultra 3 появилась поддержка спутниковой связи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.