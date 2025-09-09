Apple обозначила первые характеристики нового iPhone

Apple представила новый iPhone 17 с улучшенным дисплеем в 120 Гц
Теперь «обычный» iPhone получил экран в 120 Гц, который раньше имела только Pro-версия
Теперь «обычный» iPhone получил экран в 120 Гц, который раньше имела только Pro-версия
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Apple раскрыла первые характеристики нового iPhone 17, который в скором времени поступит в продажу. Смартфон получит увеличенный дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Помимо этого, в устройстве внедрено стекло нового поколения Ceramic Shield 2, которое в три раза устойчивее к царапинам. Об этом стало известно на презентации в Купертино.

«Дисплей iPhone 17 теперь поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, что обеспечит более плавную работу интерфейса и экономию заряда аккумулятора при просмотре статичных изображений. Новое керамическое стекло Ceramic Shield 2 втрое устойчивее к царапинам и имеет семислойное антибликовое покрытие», — уточняется в презентации Apple.

Как сообщало URA.RU ранее, компания Apple представила новинку — новые беспроводные наушники AirPods Pro 3 с улучшенной функцией активного шумоподавления. Также в Apple добавили в AirPods Pro 3 живой перевод с искусственным интеллектом Apple Intelligence. При этом в новых Apple Watch Ultra 3 появилась поддержка спутниковой связи.

