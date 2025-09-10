Дачникам обозначили частые ошибки при уборке участков осенью

Депутат Чаплин: дачники часто губят растения из-за газонокосилок
Полив осенью требует особого внимания
Многие садоводы при осенней уборке дачного участка совершают ошибки, которые могут привести к гибели растений и ухудшению состояния участка. О наиболее частых нарушениях сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам Чаплина, одной из самых распространенных ошибок становится использование газонокосилки или аналогичных инструментов для обрезки кустарников и деревьев. Многие дачники считают, что так можно быстро и без особых усилий привести в порядок сад. Однако Чаплин подчеркивает: такой подход недопустим и опасен для растений. «Обрезка — это хирургическая операция для растения, и проводить ее нужно соответствующим стерильным и острым инструментом — секатором, сучкорезом или садовой пилой», — рассказал Чаплин «Ленте.ру». Важно соблюдать угол среза, чтобы рана могла быстро затянуться, и растение безболезненно пережило вмешательство.

Использование косилки приводит к грубому повреждению ветвей. Вместо аккуратного среза остаются многочисленные сломанные и размочаленные участки, которые становятся входными воротами для грибковых инфекций, бактерий и вредителей. В результате даже сильное и здоровое растение может погибнуть.

Еще одна типичная ошибка — оставлять на зиму непереработанные растительные остатки, особенно если они поражены болезнями. Складывание мусора в междурядьях или по периметру участка — также опасная привычка. Многие дачники осенью проводят глубокую перекопку почвы с одновременным внесением свежего навоза, полагая, что это улучшит плодородие. Однако свежий навоз в холодное время года не разлагается, а становится источником патогенных микроорганизмов и способствует вымерзанию корней.

Полив осенью также требует внимания. Недостаток влаги может привести к ослаблению корневой системы, а ее избыток — к загниванию. Депутат напоминает: деревья и кустарники должны уйти в зиму с хорошо увлажненной, но не переувлажненной почвой.

